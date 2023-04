De Santis lancia il primo spot contro Trump  

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il super PAC Never Back Down che sostiene il governatore della Florida Ron Dealle presidenziali del 2024unl’ex presidente. Ron Il super PAC che sostiene il governatore della Florida Ron Dealle presidenziali del 2024 hato nel fine

...sul portiere del portiere I padroni di casa reagiscono e al 46° Regoli su rovesciatala ... Lo Faso trova la via di farsi pericoloso ma viene murato da Deal momento della conclusione Il ...Al primo dei tre minuti di recupero Raparoin profondità Giampaolo, stop di petto e palla in ... Pagliari ANCONA (4 - 4 - 2): Vitali 6; Mezzoni 6 (27' st Mattioli ng)), De5, Camigliano 5,...Al 24' è la Liguria a passare in vantaggio, con Cannella che recupera palla a centrocampo e... ARBITRO: Dedi Cuneo 5. COLLABORATORI: Varriale di Cuneo e Frroku di Novara. AMMONITI: ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Joe Biden interrompe l’attesa e annuncia la sua ricandidatura alle Presidenziali 2024. È lui stesso a dare la notizia su Twitter, lanciando ufficialmente quella che potrebbe essere una campagna eletto ...