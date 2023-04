De Luca | «Festa scudetto Napoli? Evitiamo soprattutto le corse con i motorini tra la gente»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Vincenzo De, Governatore della Regione Campania, ha parlato in vista delladel. Le dichiarazioni Vincenzo De, Governatore della Regione Campania, ha parlato in vista delladel. PAROLE – «Un evento straordinario, ma ci vuole responsabilità. Mi rivolgoai ragazzi dei Quartieri: deve essere una, ma con responsabilità,lecon itra la, avremo migliaia di bambini in piazza, ci saranno le famiglie, i bambini, gli anziani, centinaia di migliaia di persone nelle strade. Se avremo senso di responsabilità saranno giorni di ...

Proprio nella giornata di oggi, giovedì 27 aprile, il sindaco Manfredi ha inviato una lettera a Denella quale chiede che la Regione 'sostenga gli eventi artistici' in vista delladel 4 ...E del resto, come tiene a puntualizzare il governatore campano Vincenzo De, 'la Campania è la ... neanche alle nostre, perché ho sempre pensato che sia meglio unaben fatta rispetto a una ...E' una manifestazione che ha profilo e caratura internazionale, una grandedi cultura', le ... Parisi/NT) De: 'La Campania è la regione che investe più in Italia per cultura' 'La Regione ...

Festa scudetto: De Luca, appello alla responsabilità Agenzia ANSA

Pubblicata l'ordinanza di sicurezza e viabilità numero 196 del sindaco Gaetano Manfredi per l'eventuale festa scudetto del Napoli, dopo l'ufficialità dello spostamento di 24 ore della partita Napoli-S ...La festa scudetto del Napoli potrebbe arrivare già domenica e la Regione Campania si prepara per evitare che possa trasformarsi in una tragedia. L'evento, atteso dal popolo partenopeo ...