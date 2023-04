De Luca | «Aspetto che qualcuno ci dica cosa serve per la festa scudetto | i tempi sono stretti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parla in conferenza stampa dellaper lodel Napoli. «Attendo richiesta formale da parte diper risorse ingenti da destinare all’occasione. Ho chiesto alla parte sanitaria, alla parte legata ai trasporti ed alla Protezione Civile di fare il punto della situazione su ciò che possiamo fare noi. Ci stiamo muovendo per garantire ad esempio l’assistenza sanitaria». Il presidente Defa un appello affinché lasia un’occasione di gioia e non crei preoccupazione per le famiglie. Si rivolge in particolare ai ragazzi dei Quartieri: «un appello alla responsabilità per queste due giornate che devono essere di gioia. Facciamo in modo che lanon diventi motivo di ...