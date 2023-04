(Di giovedì 27 aprile 2023) Mancala comunicazione ufficiale da parte della Lega di A, ma dopo una giornata intensa di riunioni e consultazioni alla fine il Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle ...

LA FESTA DI DECollegato dagli Usa, il presidente Aurelio Deè intervenuto ... Noi vogliamo evitare che il Calcio Napoli aggiunga caos al caos, quindi io prevedo che...Ma per Deper evitare che una città già preda di ingorghi 'immani' per una presenza ... 'Vogliamo evitare che il Napoli aggiunga caos al caos, quindi ritengo chefesteggiamenti ...LE PAROLE DI DE- In merito, arrivano anche le dichiarazioni del presidente Aurelio De, riportate da t uttonapoli.net sulleiniziative del post gara: 'Sono ...

De Laurentiis: "Eventuali festeggiamenti solo all'interno del Maradona" La Gazzetta dello Sport

Il presidente azzurro: "Cari concittadini napoletani, dimostriamo ancora una volta di essere una città straordinaria anche in questa situazione. Non dimentichiamo che Napoli è piena di turisti che van ...Il Viminale dispone il posticipo e la Lega fissa alle 15 il fischio d'inizio, quando si conoscerà già il risultato di Inter- Lazio. La possibilità di uno scudetto anticipato mobilita istituzioni e for ...