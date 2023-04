Daniele Scardina lascia l’ospedale | il fratello | “È sveglio | ma la strada è ancora lunga”

(Di giovedì 27 aprile 2023)hato l’Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da due mesi in seguito all’emorragia cerebrale. Lo scorso 28 febbraio, il pugile si era sentito male dopo un allenamento ed era stato trasportato d’urgenza al, per un intervento di neurochirurgia. “Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi”, ha scritto ilGiovanni. “Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie ...

