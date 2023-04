Daniele Scardina lascia l' ospedale | il fratello | ' È sveglio | ma la strada è ancora lunga' Si trasferisce al centro di riabilitazione

(Di giovedì 27 aprile 2023)hato l' Humanitas di Rozzano , dove era ricoverato da due mesi in seguito all' emorragia cerebrale . Si era sentito male dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio ed era stato ...

lascia l'ospedale, il fratello: 'È sveglio, ma la strada è ancora lunga'. Si trasferisce al centro di riabilitazione Stefano Tacconi in piedi a un anno dal malore: 'Un passo alla ...ha lasciato l' Humanitas di Rozzano , dove era ricoverato da due mesi in seguito all' emorragia cerebrale . Si era sentito male dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio ed era stato ...E' il fratello dia scrivere che il pugile lascia la clinica ma la strada è lunga tra cure e ...

Daniele Scardina lascia l'ospedale, il fratello: «È sveglio, ma la strada è ancora lunga». Si trasferisce al c leggo.it

Daniele Scardina ha lasciato l'Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da due mesi in seguito all’emorragia cerebrale. Si era sentito male dopo ...E' il fratello di Daniele Scardina a scrivere che il pugile lascia la clinica ma la strada è lunga tra cure e riabilitazione ...