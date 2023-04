Daniele Scardina lascia l’ospedale | come sta il pugile dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito a febbraio

lascia l'ospedale, dopo due mesi dal malore che colpì il pugile, improvvisamente, lo scorso 28 febbraio e lo costrinse a un ricovero d'urgenza e auna delicatissima operazione ...torna a casa. A due mesi dall'improvviso malore che portò al suo ricovero d'urgenza datato 28 febbraio, il pugile di Rozzano (che era finito in coma e un mese fa era stato dimesso ...I ringraziamenti di Giovannia tutta l'Equipe medica che ha seguito'Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini , capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor ...

Daniele Scardina lascia l'ospedale e inizia la riabilitazione a Lecco: come sta. L'affetto di Diletta Leotta Virgilio Sport

A due mesi dal malore e dall'operazione salva vita, Daniele Scardina è uscito dalla clinica in cui era ricoverato: come sta il pugile ...A distanza di due mesi da quel 28 febbraio in cui un’emorragia cerebrale ha costretto Daniele Scardina ad esser trasportato in ospedale d’urgenza, il pugile italiano può ora finalmente tornare a sorri ...