Daniele Scardina dimesso dall’ospedale | ecco come sta l’ex fidanzato pugile di Diletta Leotta

ha lasciato l 'Humanitas di Rozzano. Il pugile si era sentito male dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio ed era entrato in coma. Ricoverato in ospedale per un'emorragia cerebrale, ...lascia l'ospedale, il fratello: 'È sveglio, ma la strada è ancora lunga'. Si trasferisce al centro di riabilitazione Stefano Tacconi in piedi a un anno dal malore: 'Un passo alla ...ha lasciato l' Humanitas di Rozzano , dove era ricoverato da due mesi in seguito all' emorragia cerebrale . Si era sentito male dopo un allenamento lo scorso 28 febbraio ed era stato ...

Daniele Scardina lascia l'ospedale, il fratello: «È sveglio, ma la strada è ancora lunga». Si trasferisce al c leggo.it

Daniele Scardina, ex fidanzato pugile di Diletta Leotta, è stato dimesso dall'ospedale e può tornare a casa: come sta e cosa è successo ...Daniele Scardina ha lasciato l'Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da due mesi in seguito all’emorragia cerebrale. Si era sentito male dopo ...