Si fanno notare ianche delle big, Unicredit - 2% e Intesa - 1,3%. Arretrano alcuni titoli ... Fuoripaniere principale non c'è pace per la Juventus - 3,32%, che tocca i minimi da febbraio. Un ...Telecom Italia ha rialzato la testa (+1%), dopo idelle ultime sedute e mentre sale i l'attesa ...che si riunira' il prossimo 4 maggio per esaminare le proposte sul tavolo inoltrate da Kkr e...Torture, maltrattamenti e violenze: è un film dell'orrore quello che viene descrittogiudice che ha confermato i tre arresti per il delitto di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese, ...

Dal Cali twist al mostly updo di Kim Kardashian, i raccolti di primavera delle star Vanity Fair Italia

Ilyas Kil, nuovo vicepresidente dei poli industriali di Whirlpool Europa, Medio Oriente e Africa, recentemente ha fatto visita allo stabilimento senese di viale Toselli, in preparazione dell’avvio del ...Sempre più banchi vuoti anche nel Viterbese. L’andamento era nell’aria già da tempo, in conseguenza della riduzione delle nascite. Ma adesso ci sono i dati ufficiali che ...