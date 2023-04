Dà un pugno e porta via lo zaino ad un 55enne Arrestato 22enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Stazione tiburtina – Dà unal volto evia load untunisino – “I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hannounatunisino, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina. Ieri sera – si legge in una nota del Comando Provinciale Carabinieri Roma – i militari sono intervenuti in piazzale della Stazione Tiburtina su segnalazione di unitaliano che riferiva di essere stato avvicinato da un giovane, a lui sconosciuto, che dopo averlo colpito con unal volto, si è impossessato del suoe si è dato alla fuga. I Carabinieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno ritracciato e bloccato ...

