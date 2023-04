(Di giovedì 27 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Alex Sandro, Di Maria edal 30 giugno saranno liberi, Bonucci e Rugani entreranno invece nel loro ultimo anno di contratto senza prospettiva di rinnovo. Sui prestiti die Paredes ......punta di peso comeo Vlahovic visto che difficilmente quest'anno la Juve ha comandato il gioco. Dal punto di vista dei singoli stupisce il passo indietro del centrocampo con Locatelli e...Sul web è bufera su Allegri: 'Incredibile narrazione: la juve ha chiuso 4231 desciglio bremer Danilo a.sandroparedes dimaria pogba chiesa. Centinaia di milioni in cartellini e ingaggi. ...

Da Rabiot a Milik: Juve, dieci nodi di mercato da sciogliere La Gazzetta dello Sport

Uomini chiave in scadenza con il destino legato alle prospettive europee e alle offerte, pezzi pregiati, situazioni da chiarire. In attesa che finisca la stagione, la situazione ...Domenica 30 aprile alle ore 20:45, i bianconeri sfideranno la formazione di Thiago Motta per blindare la qualificazione Champions ...