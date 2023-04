Da quando li uso preparati così il mio orto da frutti spettacolari! Il rimedio antico che non fallisce mai!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 27 aprile 2023) Prepara i gusci delle uova in questo modo e vedrai che raccolto! L’uovo è uno degli alimenti più completi che ci sia. C’è chi lo considera un superfood, ma forse non tutti sanno che anche il guscio delle uova è un tesoro da sfruttare: in particolare per cura delle piante. Se poi ai gusci delle uova unisci anche i fondi di caffè il fertilizzante che andrai a creare darà dei risultati inaspettati. Oltre a fertilizzare il terreno terrai lontano dalle tue piantine lumache ed insetti. Gusci d’uovo: vai a seminali subito vicino alle piante, mai avuto unI gusci delle uova si possono adoperare per migliorare la salute delle piante grazie ad alcune loro proprietà. Vediamole. 1. Fertilizzante ricco di calcio e minerali Se hai in mente un fertilizzante ricco di calcio, fosforo, potassio e azoto, i gusci d’uovo sono quello che fa per te. Ti basta ...