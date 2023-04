Da Netflix a Sky e Disney+ | tutte le serie tv in uscita la prossima settimana

Quel giorno anchepropone un nuovo titolo si tratta di "Anime false" , serie thriller ... La carrellata settimanale si chiude suAtlantic con quello che è forse l'evento più atteso, ovvero ...Cosa succederà stavolta Quali avventure vivrà Devi e il suo gruppo di amici Abbonamentoinsieme Ti piacerebbe vedereinsieme Sottoscrivendo un abbonamento aQ puoi ...Il pop up è prodotto dacon la collaborazione di Three Ten Merchandise Services e BlackCreative. Indirizzo: Piazza Cesare Beccaria Orari d'apertura: lunedì - sabato: 10.00 - 21.00 (...

Sky e Netflix insieme a meno di 20 euro al mese: scopri come Webnews.it

Ottima notizia per gli amanti dell'iconica serie Netflix, perché da venerdì 5 maggio aprirà il pop up ufficiale di Stranger Things a Milano. Ma attenzione, l'apertura avverrà a tempo limitato, un po' ...Fan di Sex and The City ecco la notizia che stavate aspettando. And Just Like That 2 debutterà in Italia in esclusiva su Sky e Now Tv a giugno. Sky ha And Just Like That 2: ecco il teaser trailer ...