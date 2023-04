Da Castrovilli a Ceesay | 5 giocatori low cost da schierare nella 32ª giornata

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nel fantacalcio, comevita, non si arriva da nessuna parte se prima non si rischia un po'. Tentare di individuare la sorpresa di turno è, per ogni fantallenatore degno di tale nome, una delle ...

Nel fantacalcio, come nella vita, non si arriva da nessuna parte se prima non si rischia un po'. Tentare di individuare la sorpresa di turno è, per ogni fantallenatore degno di tale nome, una delle ...... Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (31' st Gonzales), Hjulmand, Oudin; Banda (34'st Maleh),(... Mandragora (26'st Jovic), Saponara (14'st Sottil), Barak (14'st), Kouame, Arthur. All.: ...... Gallo 5.5; Blin 5.5 (30' st Gonzalez sv), Hjulmand 6, Oudin 5.5; Banda 6 (34' st Maleh sv),... Mandragora 6 (26'st Jovic 5.5) ; Kouamè 7.5, Barak 6.5 (15'st5.5), Saponara 7 (15'st ...

La 31a giornata prosegue oggi: si parte alle 12.30 con Empoli-Inter e si finisce alle 20.45 con Juventus-Napoli. Domani chiuderà il turno Atalanta-Roma. Queste le ultime novità in chiave fantacalcio.Si torna in campo già oggi per la 31a giornata di Serie A. Si parte alle 20.45 con Verona-Bologna, il turno terminerà poi lunedì sempre alle 20.45 con Atalanta-Roma. Di seguito gli aggiornamenti in te ...