Cucchi | Il Napoli può aprire un ciclo | mi auguro che Osimhen non vada via

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Riccardo, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", di seguito le sue dichiarazioni: "Vincere lo Scudetto senza la contemporaneità fa perdere tanta magia al risultato. Io sono cresciuto con il calcio alla radio, dove pagine di storie venivano scritte al triplice fischio. Oggi non si fa nemmeno un'eccezione per il bene o per la passione dei tifosi. Il business ha ormai travolto qualsiasi considerazione ed è un grave peccato che manchi la giusta sensibilità per capirlo. Ilpuòun, dobbiamo dirlo. Spalletti ha fatto un capolavoro, anche se bisogna ricordare che anche negli scorsi anni gli azzurri sono sempre stati ad altissimo livello. Per questa ragione sono convinto che questonon è un fuoco di paglia, ma vince con ...