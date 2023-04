Crotone | inaugurato il Centro Polivalente per giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico

(Di giovedì 27 aprile 2023) È stata una festa,la presentazione questa mattina del “percone altre disabilità”. Festa con i ragazzi impegnati nei laboratori di cucina, di artigianato, di botanica che hanno accolto i numerosi ospiti con il loro entusiasmo e il loro sorriso. Ilè un progetto innovativo della macroarea territoriale che comprende gli ambiti di, Mesoraca, Cirò Marina e S. Giovanni in Fiore e della quale il Comune diè ente capofila. Nelle scorse settimane l’associazione Gli Altri siamo noi, che gestirà ile tutti i servizi legati alla progettualità, ha fatto tappa nei diversi ...

L'anno 2023 è statodal nuovo Governo con un Decreto - legge, detto anche "codice di ... Come ha reagito il governo a quanto successo a"In Italia non conviene entrare ...Il monumento dedicato alla memoria delle vittime e dei sopravvissuti del naufragioieri a Cutro - . "Dolore e speranza" "Sono arrivata ain momento difficile, in cui dolore e ..., questa mattina a Diamante, il Murale realizzato dall'artista Agostino Cirimele e dedicato al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. A scoprire il Murale sono stati il ...

. Sono appena giunti nel porto di Crotone circa 50 migranti, partiti a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia ...