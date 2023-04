Cristina Scuccia | “Se sono vergine? A dirla tutta…” L’ex suora e il racconto all’Isola dei Famosi

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Nubifragio” di paroleDei. La nuova edizione del reality show targato Mediaset sta regalando perle di trash e confessioni inattese a tutti gli appassionati, a partire dalla conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti in studio Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Sulle spiagge dell’Honduras tra caldo, fame e pappataci sta accadendo di tutto. I naufraghi in questi giorni si stanno conoscendo tra loro e anche il pubblico da casa inizia ad “addentrarsi” nelle loro vite. Nei giorni scorsi Marco Mazzoli e Paolo Noise di Radio105 hanno iniziato a realizzare un piccolo format nel format nella capanna di Cayo Cochinos: un programma radiofonico immaginario con interviste ai compagni di viaggio. La prima ospite, inutile dirlo, è statasiciliana, tentando ...

, ex suor, svela perché ha lasciato il convento. E il fidanzato...si leva un macigno dalle scarpe. Attualmente in corsa nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi, (l'ex) suorha svelato che in lei c'è stato un cambiamento interiore, non c'...Vladimir Luxuria: 'dirà i veri motivi per cui ha lasciato il velo' Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, ancora uno scontro ad Amici: la lite dopo il giudizio su Mattia La ...Dopo il primo bacio tra naufraghi, precisamente tra Nathaly Caldonazzo e Luca Vetrone , sono arrivate le confessioni 'hot' disul suo passato prima di entrare in convento. Insomma, ...

"Io vergine Il mio ex ragazzo...". L'ex suor Cristina senza freni all'Isola dei famosi ilGiornale.it

Vladimir Luxuria, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, ha detto la sua su Cristina Scuccia, l'ex suora protagonista a L'Isola ...A "L'Isola dei Famosi" iniziano le prime confidenze tra naufraghi e vengono toccati alcuni argomenti che sembrano creare imbarazzo e curiosità ...