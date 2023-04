Covid in Toscana | nessun decesso oggi | 27 aprile 363 nuovi contagi E 189 i ricoverati 3 in terapia intensiva

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non ci sono morti per Coronavirus, 272023, in. Sono 363 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in

Al momento insi contano 6.023 positivi, - 0,9% rispetto a ieri. Di questi 189 (7 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 3 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. Dall'...Sono 363 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 273 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...... all'Ippodromo del Visarno torna la Corsa dell'Arno e il concorso Il Cappello più bello per Corri la Vita 21 Aprile 2023 Articoli recenti Cronaca: 67 nuovi casi, due decessi 26 Aprile ...

Altri 67 nuovi casi e 2 morti per Covid in Toscana Agenzia ANSA

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono 363 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri ...Sono 363 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 273 con test rapido. Di questi 42 si trovano in provin ...