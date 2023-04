Covid in archivio pure negli ospedali | clamorosa decisione sulle mascherine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilè sempre più un lontano ricordo e ancheva in scena un cambiamento epocale. Si va infatti verso l'allentamento delledopo la scadenza dell'obbligo il 30 aprile: secondo l'Adnkronos, la nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici del ministero della Salute dovrebbe prevedere una riduzione delle aree in cui pazienti, personale e parenti in visita dovranno indossare la mascherina. Nelle zone in cui non sarà più obbligatorio, l'idea è di lasciare una raccomandazione all'uso del dispositivo di protezione se sono presenti anziani, pazienti fragili e immunodepressi, per tutelarli. Lafinale spetterà però ai direttori sanitari degli, ai direttori medici delle strutture territoriali e a medici di famiglia e pediatri nei loro studi e ...

