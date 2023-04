Covassi Pd | ' Con Elly Schlein è un partito plurale | no a narrazioni caricaturali'

..., europarlamentare del Pd, in un editoriale pubblicato sul quotidiano Domani ha parlato della situazione interna ai democratici, gettando acqua sul fuoco a proposito di presunte frizionil'...il fallimento del Terzo Polo e in un'epoca in cui appare sempre più evidente un ritorno al bipolarismo, sta a un Pd pluralista e coraggioso tornare a creare opportunità di dibattito e di ...... è di nominare una commissione che lavori su questi temi per aprirsi, confrontarsirealtà di altri Stati, imparare da esperienze vincenti". Convinta europeista Beatrice, che siede nel ...

Covassi (Pd), Weber sposta a destra l'Ue, no a muri sui migranti ... Agenzia ANSA

È necessaria una riflessione sulla effettiva capacità della sinistra italiana di rappresentare nel modo più ampio possibile istanze e sensibilità a volte molto distanti fra loro."Dobbiamo portare Siena in Europa, questa città ha il diritto di avere questa ambizione per la sua storia, per i suoi centri di formazione universitari e non, per le eccellenze di rilievo internaziona ...