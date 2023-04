Cospito ha ripreso a mangiare cibi solidi

Leggi su agi

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - Dopo avere sospeso lo sciopero della fame per protestare contro il 41 bis lo scorso 19 aprile, Alfredoè "in buone condizioni ed è aumentato di peso arrivando a toccare 74,7 kg". Lo riferisce in un audio il medico Andrea Crosignani al legale dell'anarchico, Flavio Albertini Rossi, dopo averlo visitato nel reparto penitenziario del San Paolo dove è detenuto per reati di terrorismo. "Prosegue il percorso di prudente rialimentazione - dice il medico di fiducia -. Mangia, carne di pollo e vitello e ha ridotto gli integratori calorico-proteici". Inoltre, "si sta risolvendo il deficit neurologico periferico" che gli aveva causato problemi di deambulazione nell'ultimo periodo del digiuno. "La situazione va verso un graduale miglioramento - conclude - Possiamo parlare di scampato pericolo". È probabile a questo ...