... senza abiure rispetto ai valori di fondo di una posizione realmente ispirata al...in questo modo Giorgia Meloni darebbe un contributo anche all'opposizione di sinistra che...... negli altri paesi non si sorvola sul suo rigidoda defensor fidei o sulle tensioni ... In una lettera a Guerrierosi lamentava l'ex papa: 'Non voglio più pubblicare nulla. La furia ...... il ruolo dell'Italia, anche grazie all'azione portata avanti nell'ambito del...guerra e che la Russia paghi il prezzo per non essere più in grado o disposta a ripetere un atto...

"Così il conservatorismo può lottare contro la cultura woke" ilGiornale.it