Così appassisce il Pnrr

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il rimboschimento delle aree metropolitane - da Milano a Napoli, da Bologna a Firenze e Bari - è un obiettivo importante del Piano nazionale di ripresa e resilienza: sono previsti 660 milioni di euro. Purtroppo però, causa complicazioni dei bandi e ritardi delle amministrazioni, molti progetti «green» rischiano di naufragare. Le città dovrebbero diventare più verdi, ma rischiano di restare al verde. Senza alberi, senza i soldi del, e con una serie di progetti rimasti indigesti. Collezionando, in aggiunta, una sonora figuraccia con l’Unione europea. All’annuario delle mancanze del Piano nazionale di ripresa e resilienza si aggiunge un altro capitolo: gli investimenti per abbellire, in versione ambientalista, le metropoli italiane. Da Milano a Napoli, da Firenze a Bari, la galleria comprende iniziative che avrebbero a disposizione una pioggia di milioni di euro. ...

