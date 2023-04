Così all’Italia “serve” il Superenalotto

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27/04/2023 – Nel campo del gioco, ilin Italia, con i suoi oltre 21 anni di attività, ha fatto la storia, nel bene e nel male. Esistono ovviamente quegli utenti che dubitano della correttezza delle estrazioni, anche se condotte in maniera elettronica e imparziale, ma nulla toglie che una buona percentuale di italiani si dedichi ancora a questo gioco. Eppure, al di là della frequenza con cui i giocatori consultano https://risultatilotto.com per verificare gli ultimi numeri usciti e l’entità dei diversi jackpot, è lo Stato ad avere bisogno del, anche più dei singoli scommettitori. Il sistema delle concessioni e dei prelievi fiscali ne è la chiara prova. Ilrientra tra i giochi legali in Italia e, come tale, ha la sua sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei ...