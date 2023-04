Cosentino | i legali | “Aspettiamo le motivazioni ma non ci fermiamo”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aspetteremo leper capire il perché di questo rigetto e percorreremo tutte le strade processuali ancora possibili”. Così Agostino De Caro, avvocato di Nicolainsieme a Stefano Montone ed Elena Lepre. C’è delusione per la decisione della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a dieci anni di carcere inflitta in appello all’ex sottosegretario; una sentenza che riapre le porte del carcere all’ex politico di Forza Italia, che in passato ha già trascorso oltre quattro anni tra carcere e domiciliari in regime di carcerazione preventiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

