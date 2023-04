Cosentino | Cassazione conferma condanna a 10 anni per ex sottosegretario

(Di giovedì 27 aprile 2023) Rigettato il ricorso della difesa. L'ex coordinatore campano di Forza Italia secondo i giudici era il referente politico del clan dei Casalesi. Per lui si aprono le porte del carcere Diventa definitiva laa 10di reclusione per l’exall’Economia Nicola. I giudici della sesta sezione penale della, accogliendo la richiesta della procura generale hanno rigettato il ricorso della difesa diaccusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Nella requisitoria, il sostituto procuratore generale dellaSilvia Salvadori aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dalla difesa dell’exdel governo Berlusconi contro la sentenza del 21 luglio 2021 con la quale i giudici ...

AGI - La corte diha rigettato il ricorso dell'ex sottosegretario Nicolae ha reso definitiva la condanna a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, arrivata il 21 luglio ......si aprono le porte del carcere Diventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per l'ex sottosegretario all'Economia Nicola. I giudici della sesta sezione penale della, ...Si costituirà in carcere l'ex sottosegretario all'Economia , Nicola, dopo che laha reso definitiva questo pomeriggio la condanna a 10 anni di reclusione.era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.questa ...

Nicola Cosentino, la Cassazione conferma la condanna a 10 anni: l'ex sottosegretario si costituisce in carcere ilmattino.it

Confermata la sentenza pronunciata nel 2021, era accusato di essere stato il referente politico nazionale del clan dei Casalesi ...La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino e ha reso definitiva la condanna a 10 anni di carcere per concorso ...