Cos’è successo alla Camera sul DEF

(Di giovedì 27 aprile 2023) La maggioranza non è riuscita ad approvare il primo importante provvedimento economico del governo Meloni per le troppe assenze dei suoi parlamentari

...Grande Guerra un giovane ragazzo viene colpito da una pallottola vera e così Manuela ( Giusy Buscemi ) e Vincenzo Nappi ( Enrico Ianniello ) si mettono subito al lavoro per scoprire. ...meglio che non ricordi il dolore o quello che, mastrano', ha detto a .la fascite necrotizzante Dopo nove giorni in terapia intensiva, le condizioni di Doherty sono rapidamente ...Iscriviti alla newsletter