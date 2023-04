Cos' è stato lo scivolone alla Camera Italo Bocchino zittisce la Gruber

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si parla dell'inciampo della maggioranza di governo- che è andata sotto sul Def per sei voti mancanti - da Lillia Otto e mezzo su La7, nella puntata del 27 aprile, e, incalzato dconduttrice, commenta: "Non è stata certamente una bella figura", premette, "ma èun momento di allentamento della tensione, non ci si è resi conto visto che non c'era alcun problema politico, la maggioranza è compatta...". Lalo interrompe: "Beh, 42 assenze, allentamento della tensione...". Eribatte: "Nel senso che non ci si è resi conto dell'importanza di quel vuoto. Non c'è un problema politico". "E questo lo dice anche la Meloni", osserva la conduttrice. Qui ...