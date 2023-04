Cosa succede dopo la bocciatura del Def alla Camera

- L'iter ripartirà accelerato dopo l'approvazione della nuova relazione con i saldi di bilancio confermatiIl numero del giorno:oggi . Numeri ritardatari prima dell'estrazione . Numeri frequenti prima dell'estrazione . I numeri delle scorse edizioni . Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 ...Morire nello spazio è un'eventualità da mettere in conto, per gli astronauti, durante le esplorazioni spaziali. Eccoal corpo quando si muore nello spazio. Forse non tutti sanno che fin dagli inizi dell'esplorazione spaziale sono 18 le persone morte nello spazio. Di queste, ben 14 erano astronauti della ...

Cosa succede all'Italia con il nuovo Patto di Stabilità: «L'Ue vuole 15 miliardi l'anno, addio riforme delle pensioni e dell ... Open

Figuraccia storica della maggioranza su uno dei provvedimenti cardine per il governo e corsa contro il tempo per cercare di rimediare. Psicodramma in casa del centrodestra, andato completamente nel ca ...Serviva la maggioranza assoluta dell'aula, ma non è stata raggiunta: la parte del Documento di economia e finanza sullo scostamento di bilancio salta e Meloni convoca subito il Consiglio dei Ministri ...