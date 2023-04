Cosa succede all’Italia con il nuovo Patto di Stabilità | «L’Ue vuole 15 miliardi l’anno | addio riforme delle pensioni e dell’Irpef»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildiche la Commissione Europea ha presentato può entrare in vigore già all’inizio del 2024. E secondo l’ex Bce Lorenzo Bini Smaghi si tratta di «un commissariamento della politica di bilancio dei paesi ad alto debito. In particolare dell’Italia». In base alle simulazioni Uesarebbe richiesta – in linea con il Def – una correzione di bilancio fino a 15per quattro anni. Oppure di 7-8 in sette anni. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fa notare che con le nuove regole gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non risultano esentati. Ma c’è di più. Perché il governo Meloni aveva promesso. Ma con queste ...

può fare la scuola a riguardo "Se parliamo del primo ciclo (Medie), direi di fornire agli ...che le carenze nella propria preparazione di base, difficilissime poi da recuperare, ...DopoNon abbiamo bisogno dell'ennesima una tantum, ma di interventi strutturali e cambiamenti reali" sostiene il segretario generale, che attacca anche sulla sanità. "Il governo sta ...a Radio Rai dove il direttore di tutta la radio pubblica, Roberto Sergio, che è in ..., peraltro, sempre più complicata: Fuortes non ha intenzione di dimettersi finché non gli si trova un'...

Juve Next Gen, da Huijsen e Yildiz fino a Barrenechea: cosa succede adesso Calciomercato.com

Leggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III, cosa sapere sull’imminente incoronazione: data, orario, programma e ospiti ...In un contesto di crescente inflazione come quello attuale, ciò potrebbe rilevarsi deleterio per le fasce più povere della popolazione e per i lavoratori. (LaPresse) – “La riforma… Leggi ...