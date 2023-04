Cosa fare a Roma nel weekend dal 29 aprile al 1 maggio

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 27 aprile 2023)nel lungodal 29al 1? Se siete in cerca di idee, come ogni fine settimana, siete nel posto giusto! Ecco tante idee, per tutti i gusti e tutte le età, per trascorrere il vostro tempo libero nel fine settimana. Il Concertone del 1in piazza San Giovanni Questa settimana non possiamo che ‘stravolgere’ un po’ la nostra scaletta, per iniziare dall’evento simbolo della Festa dei Lavoratori a, ovvero il tradizionale concerto che si terrà, anche quest’anno, dalle 15 fino a notte in piazza San Giovanni in Laterano. Anche quest’anno a condurre le danze sarà Ambra Angiolini, affiancata da Fabrizio Biggio, e il cast di artisti che si alterneranno sul palco è nutritissimo. Tra i nomi che ascolteremo: Piero ...