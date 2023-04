Coppa Italia | Vincenzo Italiano | “Gara matura e attenta | la finale è un traguardo che Firenze si merita”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)no festeggia ladi2023 raggiunta dalla sua Fiorentina. I viola, infatti, hanno concluso sul punteggio di 0-0 la sfida di ritorno delle semifinali dellanostrana contro la Cremonese. Forte dell’importante 2-0 conquistato all’andata, i padroni di casa hanno saputo gestire senza alcun patema i 90 minuti, staccando il pass per la sfida contro l’Inter. L’ultimo atto dellasi giocherà nella serata di mercoledì 24 maggio ma, per il momento, il tecnico nativo di Karlsruhe, si concentra da quanto fatto in campo dai suoi giocatori. Come previsto la sfida è stata decisamente bloccata con la Fiorentina che voleva raggiungere l’atto conclusivo delladopo 9 anni. Al termine dell’incontro, ...