Coppa Italia | la Fiorentina in finale 9 anni dopo | con la Cremonese termina 0-0

(Di giovedì 27 aprile 2023)la sfida di ieri sera a San Siro che ha visto l’Inter trionfare contro una Juventus non brillante, oggi al Franchi è andata in scena la partita valida per il match di semidi ritorno tra. Un match senza colpi di scena, noioso, checon un pareggio, a reti involate, che grazie al 2-0 dell’andata, basta ai viola per assicurarsi il pass per la finalissima del 24 maggio. Latorna ine sfiderà l’Inter per tentare di aggiudicarsi una vittoria che manca dal 2001. L'articolo CalcioWeb.

La partita allo stadio Franchi Basta lo 0 - 0 al Franchi alla Fiorentina per eliminare la Cremonese e approdare così alla finale di. Nella semifinale di andata i viola si erano infatti imposti per 2 - 0, ipotecando la finale. L'ultimo atto della competizione vedrà la Fiorentina opposta all'Inter, che in semifinale ha ...Commenta per primo Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dichiarato dopo la qualificazione in finale dicon l'Inter: 'Siamo in finale, andiamo a Roma e speriamo in bene. Siamo molto contenti, stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita e i tifosi hanno fatto una coreografia ...... o quanto meno di preservare le energie dopo che nella sfida dell'andata Cabral e Nico Gonzalez avevano orientato a sufficienza il discorso qualificazione: sarà la Viola a contendere la'...

Rocco Commisso ha parlato al termine della gara pareggiata 0-0 dalla sua Fiorentina contro la Cremonese e che è valsa la qualificazione alla finale ...L'ex portiere di Fiorentina e Inter ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'altra semifinale di questa sera L'ex portiere di Fiorentina e… Leggi ...