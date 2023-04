Coppa Italia | Italiano | “Felice | ora regaliamo un sogno ai nostri tifosi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Fiorentina è in finale die Vincenzono ha voluto sottolineare tutta la sua contentezza dopo il match di ritorno contro la Cremonese. Il tecnico dei viola ha parlato subito dopo la fine del match, proiettandosi anche verso la finalissima contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sulla partita: “Sono contento per la finale conquistata. Abbiamo fatto una partita attenta, matura, quanto ottenuto è un regalo per la nostra straordinaria gente, sonodi aver regalato questoa tutta Firenze. “Subire gol poteva compromettere le cose ancora una volta come è successo in passato. Oggi abbiamo dimostrato di aver imparato la lezione, abbiamo centrato l’obiettivo di non subire gol. Potevamo essere maggiormente concentrati sui tanti angoli battuti. Avevamo preparato la partita per non ...