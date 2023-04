Coppa Italia | Inter-Fiorentina in finale! Tutte le informazioni sulla partita

(Di giovedì 27 aprile 2023) Laha la sua finale: sarà, dopo che i viola hanno pareggiato 0-0 stasera contro la Cremonese (vedi articolo). Ecco lesull’ultimo atto della competizione. FINALE INEDITA –si affronteranno mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, per definire la squadra campione della2022-2023. L’orario ufficiale è ancora da definire, ma è scontato che sarà alle 21 e in diretta TV su Canale 5. Si tratta di una finale inedita: mai le due squadre si sono affrontate nell’atto conclusivo del torneo. Sono tredici le sfide in, con equilibrio assoluto: cinque vittorie a testa e tre pareggi. Finora al massimo si è giocato in ...

Commenta per primo Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha dichiarato dopo la qualificazione in finale dicon l'Inter: 'Siamo in finale, andiamo a Roma e speriamo in bene. Siamo molto contenti, stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita e i tifosi hanno fatto una coreografia ...La partita allo stadio Franchi Basta lo 0 - 0 al Franchi alla Fiorentina per eliminare la Cremonese e approdare così alla finale di. Nella semifinale di andata i viola si erano infatti imposti per 2 - 0, ipotecando la finale. L'ultimo atto della competizione vedrà la Fiorentina opposta all'Inter, che in semifinale ha ...... o quanto meno di preservare le energie dopo che nella sfida dell'andata Cabral e Nico Gonzalez avevano orientato a sufficienza il discorso qualificazione: sarà la Viola a contendere la'...

Rocco Commisso ha parlato al termine della gara pareggiata 0-0 dalla sua Fiorentina contro la Cremonese e che è valsa la qualificazione alla finale ...L'ex portiere di Fiorentina e Inter ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'altra semifinale di questa sera L'ex portiere di Fiorentina e… Leggi ...