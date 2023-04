Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese | la MOVIOLA LIVE | Lochoshvili rischia in area | giallo Dodò per simulazione

Commenta per primo Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni Mediaset prima della sfida dicontro la Cremonese: 'Paura mai, bisogna essere sempre pronti ma ci vuole urgenza di gestire partita e risultato. Sono tutte componenti necessarie per non vedere ciò che abbiamo visto ...Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo lae la Supercoppa e il passaggio in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. ...Dopo lo 0 - 2 dell'andata, Fiorentina e Cremonese scendono in campo per raggiungere l'Inter in finale diItaliaÈ tutto pronto a Firenze per la semifinale di ritorno di. Fiorentina - Cremonese assegnerà il pass per la finale di Roma, già raggiunta dall'Inter dopo la vittoria per 1 - 0 contro la Juventus grazie al gol di Federico Dimarco. Ballardini e ...

Blog Calciomercato.com: Ieri sera si è consumata l’ennesima sconfitta di questo ultimo scorcio di stagione e, ovviamente, si sono riversati su Massimiliano Allegri i ...Firenze, 27 aprile 2023 – Uno spettacolo annunciato: è davvero di impatto la coreografia della curva Fiesole per Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia che parte dallo 0-2 per i v ...