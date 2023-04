Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese DIRETTA LIVE 0-0 | viola in controllo

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 27 aprile 2023) Benvenuti allatestuale di, 2ª gara di ritorno delle semifinali didopo la sfida che ieri ha visto trionfare l’Inter sulla Juventus (1-0). L’andata si è conclusa con il punteggio di 0-2 in favore dei(gol di Cabral e N. González) e tra le file dellaè stato espulso Aiwu, che dunque oggi non ci sarà. La partita è visibile in TV in chiaro su Canale 5, in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset. Fischio d’inizio alle 21:00. Laè arrivata alla semifinale dicontro ladopo aver battuto la Sampdoria (1-0) agli ottavi e il Torino (2-1) ai quarti. Le ultime 5 partite dei gigliati mettono ...