Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese DIRETTA LIVE 0-0 | primi 45? a reti inviolate

(Di giovedì 27 aprile 2023) Benvenuti allatestuale di, 2ª gara di ritorno delle semifinali didopo la sfida che ieri ha visto trionfare l’Inter sulla Juventus (1-0). L’andata si è conclusa con il punteggio di 0-2 in favore dei viola (gol di Cabral e N. González) e tra le file dellaè stato espulso Aiwu, che dunque oggi non ci sarà. La partita è visibile in TV in chiaro su Canale 5, in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset. Fischio d’inizio alle 21:00. Laè arrivata alla semifinale dicontro ladopo aver battuto la Sampdoria (1-0) agli ottavi e il Torino (2-1) ai quarti. Le ultime 5 partite dei gigliati mettono in luce un ...

La "nostra", che poi è lavinta contro lo scorso anno proprio all'Olimpico contro la Signora, l'Inter la difenderà davvero grazie a una prestazione che ha confortato Inzaghi e il ...Commenta per primo Fiorentina - Cremonese, in scena alle 21 allo Stadio Franchi di Firenze, è la seconda semifinale di ritorno della, dopo l'andata terminata 0 - 2 per i toscani allo Zini, con in finale l'Inter che attende. L'arbitro della partita è Marinelli di Tivoli, i due assistenti Bresmes e Perrotti, il 4º ...Commenta per primo Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni Mediaset prima della sfida dicontro la Cremonese: 'Paura mai, bisogna essere sempre pronti ma ci vuole urgenza di gestire partita e risultato. Sono tutte componenti necessarie per non vedere ciò che abbiamo visto ...

Blog Calciomercato.com: Ieri sera si è consumata l’ennesima sconfitta di questo ultimo scorcio di stagione e, ovviamente, si sono riversati su Massimiliano Allegri i ...Firenze, 27 aprile 2023 – Uno spettacolo annunciato: è davvero di impatto la coreografia della curva Fiesole per Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia che parte dallo 0-2 per i v ...