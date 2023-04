Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese DIRETTA LIVE 0-0 | gara soporifera

(Di giovedì 27 aprile 2023) Benvenuti allatestuale di, 2ªdi ritorno delle semifinali didopo la sfida che ieri ha visto trionfare l’Inter sulla Juventus (1-0). L’andata si è conclusa con il punteggio di 0-2 in favore dei viola (gol di Cabral e N. González) e tra le file dellaè stato espulso Aiwu, che dunque oggi non ci sarà. La partita è visibile in TV in chiaro su Canale 5, in streaming sulla piattaforma Infinity di Mediaset. Fischio d’inizio alle 21:00. Laè arrivata alla semifinale dicontro ladopo aver battuto la Sampdoria (1-0) agli ottavi e il Torino (2-1) ai quarti. Le ultime 5 partite dei gigliati mettono ...

È la Fiorentina la seconda finalista della. All'Artemio Franchi di Firenze, la Viola ha pareggiato 0 - 0 contro la Cremonese. Un risultato che si somma alla vittoria ottenuta per 2 - 0 all'andata in casa dei grigiorossi e che ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la conquista della finale diVincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. QUARTA FINALE DA ALLENATORE - "Sono tutte importanti. Ci tengo a dire che questo percorso mi è servito, è ...FIRENZE - La Fiorentina è in finale diper l'undicesima volta nella propria storia. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo aver vinto la gara di andata per 2 - 0 in casa della Cremonese (grazie alle reti di Cabral e Nico ...

Simone Inzaghi ritrova la sua Inter e si conquista un’altra finale di Coppa Italia, battuta la Juve con il minimo sforzo Simone Inzaghi ritrova la sua Inter e si conquista un’altra finale di Coppa Ita ...Vincenzo Italiano festeggia la finale di Coppa Italia 2023 raggiunta dalla sua Fiorentina. I viola, infatti, hanno concluso sul punteggio di 0-0 la sfida di ritorno delle semifinali della coppa nostra ...