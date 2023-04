Coppa Italia | Fiorentina-Cremonese 0-0 | i viola gestiscono e conducono in porto la qualificazione alla finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Missione compiuta per la. I, forti del rotondo 2-0 conquistato nel match d’andata allo stadio Zini, chiudono con un pareggio per 0-0 senza particolari sussulti nella sfida di ritorno in casa ed eliminano lanel doppio confronto delle semifinali della2023. Allo stadio Franchi la partita, come preventivabile, è condizionata dal punteggio del primo round e la squadra di mister Vincenzono gestisce senza patemi e conduce inunastorica. Inon vincono lanostrana dal lontano 2001, e ora sfiderà l’Inter nell’atto conclusivo che si giocherà mercoledì 24 maggio alle ore 21.00 allo stadio Olimpico. Laè scesa in campo ...