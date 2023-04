Coppa Italia e Final Four | i premi | quanto può guadagnare l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)giocherà lae dicontro la Fiorentina, ed assieme ai Viola e al Napoli è qualificata alla Super2024, (vedi articolo).giocherà lae dia Roma contro la Fiorentina. Solo per la qualificazione, i nerazzurri hanno già la sicurezza di5 milioni di euro. La, come riporta Gianluca Di Marzio, mette infatti in palio 12 milioni per leiste. Di cui sette andranno alla vincitrice. Inter e Fiorentina sono anche qualificate alladella Super, assieme al ...