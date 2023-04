(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Basta una camminata quotidiana o una pedalata di'ora per mantenere in salute arterie e cuore. Sono queste, in sintesi, le indicazioni della Società italiana per la prevenzione(Siprec) in preparazione alla terza Giornata Italiana per la prevenzione, in calendario il prossimo 12 maggio, promossa dalla stessa società scientifica. Oltre il 30% della popolazione italiana si considera sedentario - sottolinea la Siprec in una nota - e la prevalenza dell'incresce con l'avanzare dell'età, causando inevitabilmente patologie significative e, in generale, un peggioramento della salute. In particolare, la sedentarietà è causa del 9% delle malattie cardiovascolari, secondo i dati elaborati dal sistema di sorveglianza italiano ...

Scatta anche l'allertailbiologico Al dodicesimo giorno di combattimenti in Sudan tra l'esercito comandato dal generale Abdel - Fattah Burhan e il gruppo paramilitare ribelle Rsf del ...... contrastando l'introduzione nel paese di prodotti illeciti e costituendo un sicuro presidio... garantendo la quotidiana salvaguardia della salute pubblica in una situazione di grave...Pnrr, corsail tempo per non perdere i fondi: dramma asili nido L'Italia è in ritardo sul Pnrr , l'... 'Non stiamo mettendo agli asili nido, stiamo lavorando per salvare questo obiettivo ...

Contro il rischio cardiovascolare mezz'ora di attività fisica al giorno Il Tirreno

(Adnkronos) – Basta una camminata quotidiana o una pedalata di mezz’ora per mantenere in salute arterie e cuore. Sono queste, in sintesi, le indicazioni della Società italiana per la prevenzione cardi ...Bere caffè latte tutti i giorni fa bene o fa male Ecco i pro e i contro del bere questa bevanda super gustosa.