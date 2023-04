Congedo mestruale a Parigi sarà presto realtà

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ci sono piccoli passi che, se sommati gli uni con gli altri, determinano grandi traguardi. Quelli per ilsono decisi e vanno tutti nella stessa direzione: dare alle donne un diritto da cui per troppo tempo sono state escluse. E non stupisce se si pensa che c’è ancora chi, quando il dolore per le mestruazioni è troppo forte, lo derubrica a qualcosa di tollerabile e passeggero, che può essere trattato con un antidolorifico. Ma così non è, almeno così non è per tutte e se il percorso per ilè ancora all’inizio, è anche vero che i passi compiuti in tal senso sono stati decisi e molto chiari. L’ultimo è stato quello della sindaca diche ha preso una posizione puntuale., la decisione della sindaca di ...

Ci sono piccoli passi che, se sommati gli uni con gli altri, determinano grandi traguardi. Quelli per ilsono decisi e vanno tutti nella stessa direzione: dare alle donne un diritto da cui per troppo tempo sono state escluse. E non stupisce se si pensa che c'è ancora chi, quando il ..., la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ci riprova In una lettera indirizzata al premier Élisabeth Borne, la sindaca di Parigi ha espresso il desiderio di offrire alle dipendenti del ...Leggi anche ›anche in Italia: finalmente c'è una proposta di legge Attenzione agli sbalzi di peso Menstrual Control. Woman organizing menstrual control, with schedule, ...

Congedo mestruale, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo ci riprova Io Donna

In una lettera indirizzata alla premier Élisabeth Borne, la sindaca di Parigi ha espresso il desiderio di offrire alle dipendenti del Municipio il congedo mestruale ...Un congedo per aborto spontaneo e l'introduzione del congedo mestruale per le dipendenti comunali che soffrono di endometriosi o mestruazioni dolorose. Queste sono le richieste che Anne Hidalgo sindac ...