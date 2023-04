Concorso ATO Città Metropolitana di Milano | Bando per 1 Geologo

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’ATO delladi(Ambito Territoriale Ottimale) ha emesso un Pubblicoper selezionare 1, Specialista Tecnico Ambientale, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare aldiserve laurea magistrale nel settore d’interesse, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, predisposizione fisica alla mansione, buone doti organizzative e collaborative. Se ti interessa ricoprire questo ruolo e ne possiedi i requisiti invia Subito la Domanda di partecipazione al, hai tempo fino al 21 maggio 2023.diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura ...

Mi sa che per questa gente è unpubblico per diventare consigliere comunale'. IL ... mi sono sentito in dovere di ribellarmi in maniera civile contro il caro bollette inviate dall'CL1 di ...... per il 2023, alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis qualealle spese per il suo ... rifiuti, bonifiche e attività estrattive, sarà composto dai responsabili tecnici dei sub -, un ......di cui però non si è saputo quasi nulla, nonostante lo scorso 20 marzo si sia già tenuta la prima estrazione e assegnati i primi tre premi. Per partecipare bisogna essere un cliente Acea...