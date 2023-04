Concertone del 1 Maggio | 9 ore di musica con circa 50 artisti Ecco la lineup

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ildel 1°è uno degli eventi più attesi dell'anno: fra tre giorni avrà luogo l'evento tanto amato dagli italiani che ogni anno si riuniscono a Piazza San Giovanni in Laterano , Roma ...

Il1° maggio è uno degli eventi più attesi dell'anno: fra tre giorni avrà luogo l'evento tanto amato dagli italiani che ogni anno si riuniscono a Piazza San Giovanni in Laterano , Roma , ...Il tema Un tema che sarà al centro anchetradizionalea San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati, organizzato da iCompany e giunto alla 33/a edizione . A presentare la ...... tra i possessoriPOAP verranno selezionate in modo casuale 10 persone (5 vincitori più 5 accompagnatori) che potranno realizzare il sogno di accedere al backstageconcerto e vedere da vicino ...

Il Concertone del Primo maggio con i Coma_Cose e Mr. Rain parla bresciano Giornale di Brescia

La Filarmonica sarà diretta da Omer Meir Wellber l’8 e il 9 giugno al Palazzo della Cultura. Per l’occasione, un menù speciale per ...È r vincitore di svariati concorsi”, primo premio assoluto al Concorso Nazionale “PIANOSINFONIA” aggiudicandosi una borsa di studio e un concerto per “Yamaha Piano Europe” a Milano. Nel 2020 ha vinto ...