Concertone 1 maggio | 9 ore di musica con circa 50 artisti Ecco la line up

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tra tre giorni avrà luogo l’evento tanto atteso dagli italiani che ogni anno si riuniscono a Piazza San Giovanni in Laterano per seguirlo. Stiamo parlando del concerto 1Roma, dove più di 50si esibiranno e renderanno la giornata unica e inimitabile. Lo spettacolo prevede una durata di 9 ore e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Manca sempre meno e laup è stata ufficializzata:chi saranno i cantanti presenti. LEGGI ANCHE:–1, cosa si Mangia?la particolare tradizione romana Concerto 1Roma: chi sono gliche parteciperanno all’evento? La lista completa degliche il 1saliranno sull’iconico palco di ...

Sarà un Primoda ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del. Nella postazione allestita nel backstage, in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ...'Ilè oggi un evento che racconta la musica attuale e quella che sta per arrivare. Un ...difficoltà che ho avuto sono i no che ho dovuto dire a chi si è proposto perché il Primoè ...... Maurizio Landini in Rai alla presentazione del concerto del Primo. "Non abbiamo un problema ...dicono che saranno al lavoro con il Consiglio dei ministri e i ragazzi saranno al, ...

Concerto Primo Maggio 2023:, cantanti, scaletta, chi presenta RomaToday

C’è ancora uno slot libero nella scaletta del concertone, quello relativo all’esibizione di punta della prima serata. E un nome pronto a riempirlo: quello di Ligabue. Il ...Le prestigiose formazioni internazionali guidate da alcuni tra i direttori più affermati, i solisti eccellenti e i giovani talenti, la musica che si intreccia con gli altri linguaggi artistici. Entrer ...