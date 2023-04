Concerto Primo Maggio con Lazza | Emma e Baustelle

Cosi i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l'edizione del...Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini in Rai alla presentazione deldelmaggio. "Non abbiamo un problema di stranieri che vengono in Italia, ma di italiani che se ve ...Ad asparago e tinca è assegnato il posto d'onore: ilda oltre un secolo segna il paesaggio ... Orari e programma : Venerdì 12 maggio ore 21 Piazza Italia:dei Divina. Ingresso libero. ...

Concerto Primo Maggio 2023: tutti i cantanti che saliranno sul palco a Roma La Gazzetta dello Sport

CUNEO CRONACA - Il castello del Roccolo di Busca ospiterà il 1° maggio alle 16 un concerto di musica barocca dedicato alle triosonate italiane del Seicento ispirate a temi famosi, eseguite dall'Accade ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...