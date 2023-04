Con la geotecnologia la Cina vuole conquistare il mondo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lo scrittore abruzzese negli anni '60 Ennio Flaiano diceva «capire lanon è soltanto impossibile, ma inutile». Dopo più di mezzo secolo, sembra che ancora qualcuno non comprenda fino in fondo l'intenzione delladi influenzare le scelte mondiali e diventare leader con un programma di, nel settore dell'intelligenza artificiale e della robotica, pensando, ingenuamente, di poterla ghettizzare in qualche angolo di. Taiwan ne è la conferma. Isola tecnologica, oggi ancora indipendente, dove si concentra la più grande produzione di microchip del, coccolata dagli Stati Uniti e ambita dalla, che ne rivendica l'annessione per motivi storici, minacciando con esercitazioni di navi e droni l'invasione dell'isola di Formosa. Taiwan è solo una marginale parte ...