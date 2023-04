Con Air | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Con Air: trama e cast delsu Rai 2 Con Air è ilin onda questa sera, giovedì 27 aprile 2023, su Rai 2 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 1997 diretta da Simon West, con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich, prodotto da Jerry Bruckheimer. Ilvenne nominato ai Premi Oscar 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e il miglior sonoro, ma perse in entrambe le categorie contro Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama Cameron Poe è un ranger pluridecorato dell’esercito americano. Un giorno parte per tornare da sua moglie, Tricia, che aspetta un bambino. Cameron la trova in un bar e conversa con lei, ballando. Una banda di uomini mette gli occhi su sua moglie, vengono respinti ma quella stessa sera, nel parcheggio, sotto la pioggia, la banda di uomini ...