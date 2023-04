Como | picchia e minaccia la compagna con una pistola alla testa | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - I carabinieri della tenenza di Mariano Comense-compagnia di Cantù- hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di, su richiesta avanzata dlocale procura, nei confronti di un 48enne del posto, accusato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della. Da anni la donna veniva sottoposta a continue aggressioni fisiche e verbali a causa della gelosia dell'uomo, spesso connessa all'abuso di sostanze alcooliche. Comportamenti che non si sono interrotti neanche dopo la nascita del loro figlio, subendo anzi una progressiva intensificazione:continua denigrazione si affiancavano percosse e lesioni, minacce e controlli ossessivi; l'uomo impedivadi avere un'indipendenza economica, di ...